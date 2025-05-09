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Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günlük Kapanışta Yükseliş Gösterdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günlük Kapanışta Yükseliş Gösterdi
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BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,20 değer kazanarak 9.390,51 puandan kapandı. Gün içerisinde en yüksek 9.421,36 puana ulaşan endeks, en çok işlem gören hisseleriyle dikkat çekti. Ayrıca, altın ve petrol fiyatlarında da artış gözlemlendi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 111,30 puan artarak 9.390,51 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1,50 puan ve yüzde 0,02 artışla 9.280,71 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.231,76 puanı, en yüksek 9.421,36 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,20 değer kazancıyla 9.390,51 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 111,23 puan ve yüzde 1,09 kazançla 10.286,90 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,94, hizmetler endeksi yüzde 1,80, sanayi endeksi yüzde 0,86 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 2,06 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 80'i prim yaptı, 17'si geriledi, 3'ü yatay seyretti. Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Tüpraş ve ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 342 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 3 bin 342 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 4 milyon 192 bin lira oldu.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1260, sterlin/dolar paritesi 1,3300 ve dolar/yen paritesi 145,20 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,8 artışla 63,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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