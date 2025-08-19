Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günlük Kapanışını Yüzde 0,30 Artışla Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 32,25 puan artarak 10.962,02 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 31,02 puan ve yüzde 0,28 artışla 10.960,78 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.915,63 puanı, en yüksek 10.993,61 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,30 değer kazanarak 10.962,02 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 18,30 puan ve yüzde 0,15 değer kazanarak 12.134,96 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 0,07 değer kaybederken, mali endeks yüzde 0,75, teknoloji endeksi yüzde 0,18 ve hizmetler endeksi yüzde 0,06 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 48'i prim yaptı, 50'si geriledi, 2 tanesi yatay seyretti. Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile Pegasus Hava Taşımacılığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 325,3 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 3 bin 325,3 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 4 milyon 406 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,57 bileşik getirisi yüzde 39,91 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 40,7834 satışta 40,9468 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 40,7799, satışta 40,9433 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1672, sterlin/dolar paritesi 1,3502 ve dolar/yen paritesi 147,707 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,6 azalışla 65,8 dolardan işlem görüyor.