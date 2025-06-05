Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Güne Düşüşle Başladı
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 düşüşle 9.446,75 puandan başladı. Dün değer kazanarak günü tamamlayan endeks, açılışta bankacılık endeksindeki kayıplarla birlikte işlem görüyor. Küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenirken, yatırımcılar Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 düşüşle 9.446,75 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,13 değer kazanarak 9.474,96 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,20 puan ve yüzde 0,30 azalışla 9.446,75 puana indi.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,53 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,06 arttı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,67 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,69 ile kimya petrol plastik oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de gümrük tarifeleri ve iş gücü piyasasından gelen sinyallerin büyümeye yönelik riskleri tekrar artırmasıyla karışık bir seyir izlerken gözler, bugün açıklanacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararına çevrildi.

Bugünün arife günü olması nedeniyle Borsa İstanbul erken kapanış yapacak. Borsada işlemler saat 12.40'a kadar gerçekleştirilecek.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.300 puanın destek, 9.500 ve 9.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
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