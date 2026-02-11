Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,07 değer kaybederek 13.787,82 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,22 puan azalırken, toplam işlem hacmi 195,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,43 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 2,03 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,12 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 2,31 ile turizm oldu.

Küresel piyasalarda, ABD açıklanan istihdam verileri sonrasında pozitif bir seyir izlenirken, yurt içinde BIST 100 ise endeksi günü negatif bir seyirle tamamladı.

ABD'de tarım dışı istihdam ocakta 130 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,4'ten yüzde 4,3'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı verilere göre ise Türkiye'nin ticaret satış hacmi, Aralık 2025'te yıllık bazda yüzde 3,8, perakende satış hacmi de yüzde 16,3 yükseldi.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Enflasyon Raporu ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Japonya'da enflasyon, Almanya'da cari işlemler dengesi ve İngiltere'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.500 puanın destek, 14.000 ve 14.100 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.