Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 41,82 puan azalarak 11.294,37 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 4,24 puan ve yüzde 0,04 artışla 11.340,42 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 11.228,55 puanı, en yüksek 11.352,23 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 değer kaybederek 11.294,37 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 76,72 puan ve yüzde 0,62 azalışla 12.229,25 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 1,44 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,34, sanayi endeksi yüzde 0,49 ve mali endeks yüzde 0,69 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 41'i prim yaptı, 55'i geriledi, 4 tanesi yatay seyretti. Koza Altın İşletmeleri, Astor Enerji, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C) ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 532,4 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 532,4 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 6 milyon 302 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 34,78 bileşik getirisi yüzde 37,80 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,7356, satışta 42,9069 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,7341, satışta 42,9054 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1792, sterlin/dolar paritesi 1,3525 ve dolar/yen paritesi 156,378 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,2 azalışla 61,1 dolardan işlem görüyor.