Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,18 değer kaybederek 11.290,36 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,70 puan azalarak, toplam işlem hacmi 120,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,04 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,11 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,10 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,26 ile gıda içecek oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin beklenenden daha hızlı büyüdüğünü gösteren veriler fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, yurt içinde BSIT 100 endeksi günü negatif bir seyirle tamamladı.

ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,3 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Ülke ekonomisi 2023'ün üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek büyüme performansını kaydetti.

Yurt içinde açıklanan verilere göre ise finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, ekimde 182 milyar 799 milyon dolar oldu.

Analistler, yarın yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise Japonya'da Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantı tutanakları ile ABD'de haftalık mortgage başvuruları ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtti.

Avrupa'da Noel tatili nedeniyle borsaların bir kısmının tüm gün, bir kısmının ise ABD ile birlikte yarım gün kapalı olacağını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.100 puanın destek, 11.400 ve 11.500 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.