Üye Girişi
Haberler

Borsa İstanbul'da altın fiyatları yükseldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 415 bin lira oldu. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 390 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 415 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü 2 milyon 415 bin liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 415 bin lira oldu. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 390 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 415 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü 2 milyon 415 bin liradan tamamladı. Standart altının kilogram fiyatı dün de günü 2 milyon 415 bin liradan kapatmıştı.

BUGÜN EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR BELLİ OLDU

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 377 milyon 327 bin 126,17 lira, işlem miktarı ise 572,12 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 403 milyon 398 bin 939,94 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ile Nil Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:



STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.415.000,002.315,00

En Düşük2.390.000,002.284,35

En Yüksek2.415.000,002.320,00

Kapanış2.415.000,002.319,00

Ağırlıklı Ortalama2.408.208,152.313,11

Toplam İşlem Hacmi (TL)1.377.327.126,17

Toplam İşlem Miktarı (Kg)572,12

Toplam İşlem Adedi32
Kaynak: AA / Ekonomi

İstanbul Altın Rafinerisi Borsa İstanbul Ekonomi Güncel Haberler

Dondurmacıdan 1500 liralık hesaba isyan eden turistlere: Bana dokunursan 40 adamı karşında bulursun

Dondurmacıdan 1500 liralık hesaba isyan eden turistlere: Bana dokunursan 40 adamı karşında bulursun

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Merkezi'nde! Özgür Özel kapıda karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Merkezi'nde! Özgür Özel kapıda karşıladı

 Haluk Levent, Gamze Özçelik'in geçmişiyle ilgili yapılan yoruma sessiz kalmadı

Haluk Levent, Gamze Özçelik'in geçmişiyle ilgili yapılan yoruma sessiz kalmadı

Bakmadan Geçme

Ketenpere filmi konusu nedir? Ketenpere oyuncuları ve Ketenpere özeti! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Haziran 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Haziran 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Haziran Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11-12 Haziran 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Haziran 2024 Ankara su kesintisi listesi! 12 Haziran Çarşamba 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 12 Haziran burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 11 Haziran günün maçları nereden izlenir? Bahar sezon finali bölüm izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle! MASTERCHEF 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK? MasterChef yeni sezon hangi tarihte? Süper Lig transfer dönemi ne zaman başlayacak? Süper Lig transfer dönemi başladı mı? #9917 Bebekle seyahate çıkarken nelere dikkat edilmeli? Ebeveynler bu haber size! Kurban Bayramı arefesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? Arefe günü resmi tatil mi? Onur belgesi ve üstün başarı belgesi nasıl alınır? Onur ve üstün başarı belgesi şartları neler? Borsa İstanbul bayramda açık mı? Borsa İstanbul bayramda işlem görüyor mu?
Bakan Şimşek, Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga'yı Merkez Bankası'nda ağırladı

Bakan Şimşek, Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga'yı Merkez Bankası'nda ağırladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title