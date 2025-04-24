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Borsa İstanbul'da Altın Fiyatları Düşüşte

Borsa İstanbul'da Altın Fiyatları Düşüşte
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 4 milyon 178 bin liraya gerileyerek yüzde 2,6'lık bir azalış gösterdi. İşlem hacmi 4 milyar 125 milyon lirayı buldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 178 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 174 bin lira, en yüksek 4 milyon 195 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,6 azalışla 4 milyon 178 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, salı gününü 4 milyon 289 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 125 milyon 449 bin 779,66 lira, işlem miktarı ise 989,42 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 554 milyon 916 bin 332,36 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Garanti BBVA ile Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış4.289.000,003.500,10

En Düşük4.174.000,003.325,00

En Yüksek4.195.000,003.460,00

Kapanış4.178.000,003.394,55

Ağırlıklı Ortalama4.182.042,143.397,62

Toplam İşlem Hacmi (TL)4.125.449.779,66

Toplam İşlem Miktarı (Kg)989,42

Toplam İşlem Adedi74

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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