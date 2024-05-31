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Borsa İstanbul'da Altın Fiyatları Düştü

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 410 bin liraya geriledi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 410 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 444 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,2 azalışla 2 milyon 410 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 410 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 410 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 444 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,2 azalışla 2 milyon 410 bin lira oldu. Dün, standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 500 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 550 milyon 843 bin 196,22 lira, işlem miktarı ise 638,79 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 616 milyon 855 bin 649,87 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ile Özbey Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.439.000,002.447,00

En Düşük2.410.000,002.326,00

En Yüksek2.444.000,002.355,00

Kapanış2.410.000,002.326,00

Ağırlıklı Ortalama2.416.692,862.343,69

Toplam İşlem Hacmi (TL)1.550.843.196,22

Toplam İşlem Miktarı (Kg)638,79

Toplam İşlem Adedi40

Kaynak: AA / Ekonomi

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