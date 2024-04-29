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Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi Tarihin En Yüksek Seviyesini Gördü

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Güne 76,83 puan ve yüzde 0,77 artışla 9.992,45 puandan rekor seviyede başlayan BIST 100 endeksi, tarihinde ilk kez 10.000 puanı aştı.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 10.000 puanı aşarak tarihin en yüksek seviyesini gördü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Güne 76,83 puan ve yüzde 0,77 artışla 9.992,45 puandan rekor seviyede başlayan BIST 100 endeksi, tarihinde ilk kez 10.000 puanı aştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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