Borsa haftaya yükselişle başladı: BIST 100 endeksi 14.192,88 puana çıktı
BIST 100 endeksi, haftanın ilk iş gününe yüzde 0,15'lik artışla başlayarak 20,62 puanlık yükselişle 14.192,88 puana ulaştı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,11 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,40 değer kaybetti.
Borsa, haftaya yüzde 0,15'lik yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününe yüzde 0,15'lik yükselişle başladı. Endeks, 20,62 puanlık artışla 14.192,88 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,11 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,40 değer kaybetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı