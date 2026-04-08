BIST 100 Endeksi Yüzde 4,74 Artışla 13.533,85'e Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 4,74 değer kazanarak 13.533,85 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 612,28 puan ve yüzde 4,74 artışla 13.533,85 puan oldu.

Toplam işlem hacmi 144,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 9,08, holding endeksi ise yüzde 5,68 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen bankacılık, tek değer kaybeden ise yüzde 2,10 ile kimya petrol plastik olarak belirlendi.

Orta Doğu'da ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesin ardından küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlenirken yurt içi piyasalarda da bankacılık hisselerindeki sert yükselişlerin öncülüğünde genele yayılan alımlarla alıcılı bir seyir izleniyor.

Bu gelişmelerle Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 36,9 baz puan düşüşle 248,8 baz puana indi.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.700 puanın direnç, 13.400 ve 13.300 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
