Haberler

Borsa İstanbul'da BIST 100 Yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,15 değer kazanarak 13.085,76 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 149,41 puan ve yüzde 1,15 artışla 13.085,76 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 68,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,84, holding endeksi ise yüzde 0,97 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 2,36 ile inşaat, tek değer kaybeden ise yüzde 0,05 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalarda Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin haber akışı ve enerji fiyatları yakından takip edilirken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi genele yayılan alımlarla günün ilk yarısını pozitif tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde reel efektif döviz kurunun, yurt dışında ise ABD'de ISM hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.300 puanın direnç, 13.000 ve 12.900 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

