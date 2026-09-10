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Borsa günün ilk yarısında geriledi

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,48 değer kaybederek 14.436,10 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,48 değer kaybederek 14.436,10 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 69,38 puan ve yüzde 0,48 azalışla 14.436,10 puana indi.

Toplam işlem hacmi 79,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,42, holding endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,07 ile elektrik, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,11 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da alevlenen çatışmaların etkisiyle negatif seyrederken yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankasının (ECB) açıklayacağı faiz kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı da yüzde 35 olarak hesaplandı.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde TCMB'nin faiz kararı, yurt dışında ise ECB faiz kararının yanı sıra ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.400 ve 14.300 puanın destek, 14.600 ve 14.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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