Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 değer kaybederek 13.165,59 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,15 puan ve yüzde 0,08 azalışla 13.165,59 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 63,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,87 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,29 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 3,08 ile ticaret, en fazla düşen ise yüzde 3,1 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, petrol fiyatlarındaki gerilemeye karşın Orta Doğu'da gerginliklerin devam etmesiyle karışık bir seyir izlerken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Analistler, günün geri kalanında Orta Doğu'da devam eden gelişmelere ilişkin haber akışının yanı sıra ABD'de enflasyon, mortgage başvuruları ve federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.100 ve 13.000 puanın destek, 13.300 ve 13.400 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
