Haberler

Borsa günü yükselişle tamamladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,89 değer kazanarak 13.808,20 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,89 değer kazanarak 13.808,20 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 644,31 puan artarken, toplam işlem hacmi 251,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,84, holding endeksi yüzde 4,56 değer kazandı.

Sektör endekslerinin tümü değer kazanırken, en çok kazandıran yüzde 8,25 ile metal ana sanayi oldu.

Küresel piyasalar, ABD ile İran arasındaki müzakerelerde ilerleme sağlanabileceğine yönelik artan iyimserlikler ve önemli şirketlerin halka arz girişimleriyle karışık bir seyir izliyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise güne negatif başlamasına karşın en düşük 12.966,26 seviyesini görmesinin ardından gelen ve genele yayılan destek alımlarıyla günü pozitif bir seyirde tamamladı.

Analistler, haftaya yurt içinde ekonomik güven endeksinin, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, büyüme, dayanıklı mal siparişleri, Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi ve tüketici güven endeksi, Almanya'da enflasyon ve işsizlik oranı, Japonya'da ise Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), sanayi üretimi, işsizlik oranı ve tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.200 puanın direnç, 13.600 ve 13.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
İcra memurları kararı tebliğ etti, Kılıçdaroğlu resmen genel başkan

Kılıçdaroğlu resmen genel başkan! İşte bir sonraki hamlesi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü: Arka koltuktaki kadına dikkat

Dün gece ortalık karıştı! Arka koltuğa dikkat
Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı da belli: Canlı yayında isim verdi

Cumhurbaşkanı adayı da belli: Canlı yayında isim verdi
Sıla Gençoğlu'nun son halini görenler inanamadı: Ne olmuş bu kadına?

Sıla'nın son halini görenler inanamadı: Ne olmuş bu kadına?
Kafasına dizleri ile bastılar! Hırsızlık iddiasıyla göz altına alınan genç nefessiz kalarak öldü

Gözaltına alınırken güvenliğin kafasına bastığı genç hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti

Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti

Kılıçdaroğlu'nun milyonluk kaybı

Trabzonspor'da Türkiye Kupası şampiyonluğuna dev prim

Maça saatler kala bayram ettiren haber! Kupayı alırlarsa yaşadılar