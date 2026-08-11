BIST 100 günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 değer kaybederek 13.704,52 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 107,08 puan azalırken, toplam işlem hacmi 186,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,66, holding endeksi yüzde 1,12 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,56 ile bilişim, en fazla kaybettiren ise yüzde 7,45 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, ABD ile İran arasındaki gerilimin sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlere ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında kalırken, karışık bir seyir izliyor.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD ve Almanya'da enflasyonun yanı sıra, ABD'de haftalık mortgage başvuruları ve bütçe dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.500 puanın destek, 13.800 ve 13.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA