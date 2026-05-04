Borsa güne yükselişle başladı

Güncelleme:
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,45 artışla 14.506,83 puandan başladı.

Perşembe günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,92 değer kazanarak 14.442,56 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 64,27 puan ve yüzde 0,45 artışla 14.506,83 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,29, holding endeksi yüzde 0,33 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,03 ile elektrik, en çok gerileyen yüzde 0,44 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalar, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve tarafsız ülkelere ait gemilerin geçişine destek vereceğine yönelik açıklamalarının olumlu etkisiyle haftaya pozitif başladı.

Analistler, Hürmüz kriziyle birlikte petrolün kalitesinden çok erişilebilirliğinin fiyatlandığını belirterek, petrol arzını artırabilecek her türlü gelişmenin olumlu karşılandığını söyledi.

Bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri, Avro Bölgesi imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 puanın direnç, 14.300 ve 14.200 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistler, nisanda Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 3,19 artacağını tahmin etti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
