Yatırımcı rehberi

Bu hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 2,76 artışla 11.311,31 puana ulaştı. Altın gram fiyatı 5.951 lira, döviz fiyatları ise dolar 42,6940 lira, avro 50,0930 lira oldu.

Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,76 değer kazanarak 11.311,31 puanla tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 11.074,68 puanı, en yüksek 11.330,97 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul teknoloji endeksi yüzde 6,38 artışla 26.369,24 puan, hizmetler endeksi yüzde 3,64 yükselişle 10.851,04 puan, mali endeks yüzde 2,46 kazançla 16.535,01 puan ve sanayi endeksi yüzde 2,01 primle 14.218,72 puan oldu.

KUYAŞ Gayrimenkul, en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 33,20 ile KUYAŞ Gayrimenkul oldu.

KUYAŞ Gayrimenkul'ü yüzde 15,49 ile Coca-Cola İçecek, yüzde 10,43 ile Medical Park Hastaneler Grubu izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 16,31 ile Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik, yüzde 14,09 ile OBASE Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret AŞ ve yüzde 12,18 ile Global Ports Holding olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 930 milyar 240 milyon lirayla ASELSAN, 589 milyar 680 milyon lirayla Garanti BBVA ve 480 milyar 900 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ oldu.

Altın ve döviz yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 2,82 artışla 5 bin 951 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı yüzde 2,8 yükselişle 40 bin 121,7 liraya çıktı.

Doların satış fiyatı yüzde 0,42 artarak 42,6940 lira, avronun satış fiyatı yüzde 1,03 yükselerek 50,0930 lira oldu.

Geçen hafta 56,8050 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,54 kazançla 57,1140 liraya yükseldi.

İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 1,34 artışla 53,6790 liradan alıcı buldu.

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
