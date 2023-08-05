BorgWarner, elektrikli mobiliteye geçiş için çalışmalarını tamamladı

BorgWarner, Delphi Technologies'i bünyesinde barındırarak elektrikli mobiliteye geçiş için yaptığı çalışmaları tamamladığını duyurdu. Şirket, PHINIA bölünmesiyle yakıt sistemleri ve satış sonrası segmentlerini ayrı bir şirkete dönüştürdü. BorgWarner, bu stratejiyle 2025 yılına kadar içten yanmalı motorlarla ilgili gelirde 3-4 milyar dolar arasında kazanç öngörüyor.

Delphi Technologies'i bünyesinde barındıran BorgWarner, şirketin elektrikli mobiliteye geçiş için hayata geçirdiği çalışmaları tamamladığını açıkladı.

İki yıl önce şirketin elektrikliye geçişini hızlandırmak amacıyla Charge Forward 2027 stratejisini duyuran BorgWagner, bu stratejinin temel ayağı olan PHINIA bölünmesini tamamladı. Yakıt sistemleri ve satış sonrası segmentlerini PHINIA adı altında ayrı, halka açık bir şirkete bölünmesinin başarıyla tamamlandığını açıklayan BorgWagner, bu stratejiyle 2025 yılına kadar içten yanmayla ilgili gelirde 3 milyar ile 4 milyar dolar arasında kazanım öngörüyor.

Araç pazarı için yenilikçi ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri sağlama konusunda dünya lideri olan BorgWarner, Charge Forward 2027 stratejisinin bundan sonraki aşaması olarak, şirketin eÜrün alanında teknoloji lideri olarak konumunu daha da ileriye taşımaya ve temel portföyün değerini en üst düzeye çıkarmaya odaklanacak. Bu kapsamda 2027 yılı hedeflerini de belirleyen BorgWagner; eÜrün gelirinde 10 milyar doları aşmak, eÜrün portföyünde yaklaşık yüzde 7'lik düzeltilmiş işletme marjı sağlamak ve güçlü temel faaliyet marjlarını sürdürmek için çalışmalarını hızlandıracak. Konu hakkında açıklamalarda bulunan BorgWarner Inc Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Frederic Lissalde, "Bugün bulunduğumuz noktaya gelmek için muazzam bir çalışma yaptık. Bu önemli adım, hem BorgWarner hem de PHINIA'nın kendi stratejilerine odaklanmasına ve bunları sürdürmeye devam etmesine olanak sağlıyor. PHINIA ekibine yeni, bağımsız bir şirket olarak kendi yolculuklarına başlarken en iyi dileklerimizi sunuyoruz" dedi.

BorgWarner Inc Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Frederic Lissalde

"EV odağımız hızlanacak"

Charging Forward stratejisini uygularken kaydettikleri ilerlemeden inanılmaz derecede gurur duyduklarını vurgulayan Lissalde, şunları söyledi: "Aynı zamanda elektrikli araç (EV) faaliyetlerimiz de hızlanıyor. 2025 organik EV satış hedefimizin ötesine geçme yolunda ilerliyoruz. Son 2 yılda 4 satın alma duyurduk veya tamamladık. Yakıt Sistemleri ve Satış Sonrası segmentlerimizin amaçlanan bölünmesi, EV'lere odaklanmamızı hızlandıracak, enerji açısından verimli bir dünya vizyonumuzu daha da ileriye taşımak için önemli bir sonraki önemli adım olacak. Ayrıca geleceği desteklemek için güçlü finansallara sahip yeni, odaklanmış bir varlık yaratmış olacağız. Pazardan daha hızlı büyüyen Yakıt Sistemleri ve Satış Sonrası Pazarı'nın uzun vadeli trendlerden faydalanması bekleniyor. Bu ortamda PHINIA'nın bağımsız bir halka açık şirket olarak başarı kazanmak için iyi bir konuma sahip olacağına inanıyoruz."

PHINIA'ya yeni başkan

Öte yandan BorgWarner, PHINIA bölünmesine başkan atadı. Bu kapsamda Citigroup'un emekli Baş Hukuk Müşaviri Rohan S. Weerasinghe, PHINIA'nın İcracı Olmayan Başkanı olarak görev yapacak. 2012'den itibaren Baş Hukuk Müşaviri olarak görev yaptığı Citigroup'tan Aralık 2021'de emekli olan Weerasinghe, Harvard College mezunu. Harvard İşletme Fakültesi'nden İşletme Yüksek Lisansı bulunan Weerasinghe, Harvard Hukuk Fakültesi'nden de Hukuk Doktorasına sahip.