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Boeing, İş Gücünü Yüzde 10 Azaltmayı Planlıyor

Boeing, İş Gücünü Yüzde 10 Azaltmayı Planlıyor
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ABD merkezli havacılık şirketi Boeing, iş gücünü yaklaşık yüzde 10 oranında azaltmayı planladığını açıkladı. CEO Kelly Ortberg, şirketin zorlu bir durumda olduğunu ve yapısal değişiklikler yapmanın gerektiğini belirtti.

ABD merkezli küresel havacılık şirketi Boeing'in iş gücünü yüzde 10 azaltmayı planladığı açıklandı.

Boeing Üst Yöneticisi (CEO) Kelly Ortberg, çalışanlara gönderdiği mesajında, şirketin zor bir durumda olduğunu belirterek, uzun vadede rekabetçi kalabilmek ve müşterilere hizmet sunabilmek için yapısal değişiklikler yapılması gerektiğini ifade etti.

777X programında, geliştirmede karşılaşılan zorluklar, uçuş testi duraklaması ve süren grev nedeniyle zaman çizelgesinin gecikeceğini anlatan Ortberg, ilk teslimatın artık 2026'da beklendiğinin müşterilere bildirildiğini kaydetti. Ortberg, kalan 767 kargo uçağı siparişlerini üretip teslim etmeyi ve ardından ticari program üretimini 2027 yılında tamamlamayı planladıklarını ve KC-46A tanker üretiminin de devam edeceğini söyledi.

İş gücü seviyelerini önceliklere göre ayarlamak zorunda olduklarını belirten Ortberg, "Önümüzdeki aylarda, toplam iş gücümüzün boyutunu yaklaşık yüzde 10 oranında azaltmayı planlıyoruz. Bu azaltmalar yöneticileri, müdürleri ve çalışanları kapsayacak" dedi.

ABD basınında yer alan haberlerde, işten çıkarmalardan 17 bin Boeing çalışanının etkileneceği belirtildi. Boeing, eylül ayında fabrika işçilerinin greve başlamasından sonra maliyetleri azaltmak için işe alımları dondurma, seyahatleri durdurma ve zorunlu olmayan harcamaları askıya alma gibi önlemler almayı planladığını bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Havacılık Ekonomi Boeing Finans CEO

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