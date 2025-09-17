Bodrum'da 7 Yılda Tamamlanan 50,5 Metrelik Yelkenli Yat Denize İndirildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yapımı 7 yılda tamamlanan "Oğuz Khan" isimli 50,5 metrelik yelkenli yat törenle denize indirildi.

İçmeler mevkisindeki Oğuz Tersanesi'nde düzenlenen törene, denizcilik sektörü temsilcileri, firmanın yetkilileri ile tersane çalışanları katıldı.

Mavi tur için kiralama amacıyla kullanılacağı belirtilen tekne, denizle buluşturuldu.

Firma sahibi Emre Oğuz, gazetecilere, kendi öz sermayeleriyle yaptıkları tekneyi 7 yılda tamamladıklarını ifade etti.

Teknenin tüm okyanuslarda yolcu gezdirebilen bir sertifikaya sahip olduğunu vurgulayan Oğuz, "Tekne birçok özellik ve donanıma sahip. Her kabinde yatarken denizi görebiliyorsunuz. Direkler alüminyumdan imal edildi. Bin metrekare de yelken sistemi var. Tekneyi bu kış Karayipler'e fuara göndereceğiz. Sezon başında da Avrupa'daki tüm fuarlara katılacağız." diye konuştu.

Yatın değerinin 20 milyon avrodan fazla olduğu belirtildi.