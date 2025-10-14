Haberler

Bodrum'a Gelen Kruvaziyerle 674 Turist İlçeyi Ziyaret Etti

Güncelleme:
Bahamalar bayraklı 'Seven Seas Voyager' kruvaziyeri, 674 turistle Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Turistler, gümrük işlemlerinin ardından ilçeyi gezdi.

Bahamalar bayraklı "Seven Seas Voyager" adlı kruvaziyer, 674 turistle Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

İstanköy (Kos) Limanı'ndan demir aldıktan sonra rotasını Bodrum'a çeviren 206 metre uzunluğundaki kruvaziyer, sabah saatlerinde ilçeye ulaştı.

Bodrum Limanı'na yanaştırılan gemide çoğu ABD'li 674 yolcunun ve 447 personelin bulunduğu öğrenildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen bazı turistler turlara katılarak ören yerlerini ziyaret etti, bazıları da ilçe merkezini gezdi, alışveriş yaptı.

"Seven Seas Voyager", akşam saatlerinde Kuşadası Limanı'na hareket edecek.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Ekonomi
