Bodrum'a 960 Yolcu Getiren Kruvaziyer Limanda

Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesine 'Spirit of Adventure' kruvaziyeri 960 yolcu getirdi. İngiliz turistler, gemiden inerek ilçeyi gezmeye başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Spirit of Adventure" kruvaziyeri 960 yolcu getirdi.

Birleşik Krallık bayraklı 236 metre uzunluğundaki gemi, yolcu limanı iskelesine yanaştırıldı. Kuşadası Limanı'ndan gelen gemide çoğu İngiliz 960 yolcu ile 505 personel bulunduğu bildirildi.

Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından ilçeyi gezmek için limandan ayrıldı. Sahil bandında ve çarşıda gezen yolcular alışveriş yaptı. Taksi ve tur otobüsleri ile şehir turuna çıkan bazı turistler, tarihi yerleri de ziyaret etti.

Geminin bir sonraki durağının Rodos Limanı olacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Osman URAS - Ekonomi
