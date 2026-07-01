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Alman turistleri taşıyan dev kruvaziyer Bodrum'a demirledi

Alman turistleri taşıyan dev kruvaziyer Bodrum'a demirledi
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İtalya bayraklı Aidablu kruvaziyeri, 2 bin 349 yolcu ve 650 personelle Bodrum'a geldi. Ağırlıklı Alman turistlerin bulunduğu gemi, günübirlik ziyaretin ardından Heraklion'a hareket edecek.

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen İtalya bayraklı 253 metre uzunluğundaki Aidablu isimli kruvaziyer, 2 bin 349 yolcu ve 650 personelle Bodrum'a yanaştı.

Sabah saatlerinde Rodos Limanı'ndan Bodrum'a gelen dev kruvaziyerde ağırlıklı olarak Alman turistlerin bulunduğu öğrenildi. İlçeye günübirlik gelen turistlerin tarihi ve turistik alanları ziyaret etmesi, çarşıda alışveriş yapması ve sahil bölgelerinde vakit geçirmesi bekleniyor. 253 metre uzunluğundaki İtalya bayraklı kruvaziyerin saat 18.00'de Heraklion Limanı'na hareket edeceği bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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