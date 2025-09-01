Bodrum'a 2 bin 683 Turist Getiren Aroya Gemisi İskelesinde

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Aroya isimli yolcu gemisi, 2 bin 683 turist getirdi.

Malta bayraklı 335 metre boyunda, 44 metre genişliğinde ve 61 metre yüksekliğindeki Aroya, bir kez daha Bodrum'a geldi. Sabah saatlerinde Marmaris Limanı'ndan gelip Gemi Yanaşma İskelesi'ne bağlanan gemide büyük kısmı Rusya uyruklu olmak üzere toplam 2 bin 683 yolcu, 1230 personel bulunuyor.

Gemiden inen yolcular, ilçe merkezinde yürüyüş yaptı, tarihi ve turistik bölgeleri gezdi. Kimi yolcular da deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı. Gemi, akşam saatlerinde Kaş Limanı'na hareket edecek. - MUĞLA