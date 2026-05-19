Haberler

Küresel büyüme bu yıl yüzde 2,6’ya yavaşlayarak daha kırılgan döneme giriyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UNCTAD, küresel büyümenin 2025'te yüzde 2,6'ya ineceğini, jeopolitik riskler, yüksek enerji fiyatları ve finansal gerilimlerin bu yavaşlamayı tetiklediğini belirtti. Gelişmekte olan ülkeler en çok etkilenenler arasında.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Kuruluşu (UNCTAD), küresel ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 2,6 seviyesine yavaşlayacağını öngörürken, dünya ekonomisinin daha kırılgan bir döneme ilerlediği uyarısında bulundu.

UNCTAD'ın yayımlanan son analizine göre, küresel ekonomik büyüme gelişmekte olan ülkelerdeki sanayi üretim artışı ve yapay zeka kaynaklı yatırımlarla bu yıla dirençli başladı ancak ticaret, gıda ve finans sektöründeki şokların etkisiyle yeni bir sınavla karşı karşıya bulunuyor.

Küresel ekonomi, Orta Doğu'daki savaşın etkileri nedeniyle, arz kesintilerinin yaşandığı ilk aşamadan, uzun süren belirsizliğin kıtlıklara ve daha geniş çaplı finansal gerilime yol açabileceği daha kırılgan bir döneme doğru ilerliyor.

Jeopolitik riskler artık küresel ekonomi için istikrarsızlığın başlıca kaynağı haline geliyor.

Bu kapsamda, yüksek enerji fiyatları, ulaşım kesintileri, piyasa oynaklığı ve finansal güvenli varlık arayışının yatırım ve talebi olumsuz etkilemesine bağlı olarak küresel büyümenin 2025'teki yüzde 2,9'dan bu yıl yüzde 2,6 seviyesine yavaşlayacağı öngörülüyor.

Bu durum özellikle gelişmekte olan ekonomiler üzerinde daha belirgin baskı oluşturuyor. Bu ülkelerin birçoğu, yakıt, gıda ve gübre faturalarının artmasıyla karşı karşıya kalırken, aynı zamanda kur baskısı, daha sıkı finansman koşulları ve zayıflayan yatırımcı güveni ile de mücadele ediyor.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya
Trump: İran'a büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz

Dünya Trump'ın açıklamasını bekliyor, saldırı emrini her an verebilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk futbolunun acı kaybı: Abdullah Sultanoğlu hayatını kaybetti

Türk futbolunun acı kaybı: 3 günlük yaşam mücadelesine tutunamadı
Daha imza atmadan gözden çıkardı! İşte Mourinho'nun gönderilmesini istediği isim

Daha imza atmadan kalemini kırdı! İşte gönderilmesini istediği isim
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi

Yattaki sarışın kadının kimliği belli oldu! Dikkat çeken "mama" detayı
Daha önce hiçbir yönetim başaramamıştı! Sadettin Saran 8 ayda tarihe geçebilir

Ne Aziz Yıldırım ne de Ali Koç! Günler sonra hepsinin üstüne geçebilir
Samsunspor, Galatasaray'ın iki yıldızını istiyor

İşte Galatasaray'dan istediği iki isim! Alabilirse takımı uçururlar
Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş

ROK neler yapmış neler! “Bu kadarına da pes” dedirten vurgun
Şantiyedeki yanmış cesedin sırrı çözüldü! Yanındaki kadından kan donduran ifade

Yanmış cesedin sırrı çözüldü!Katil zanlısı kadından kan donduran ifade