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Blue Sapphire Kruvaziyeri Marmaris'e İkmal İçin Geldi

Blue Sapphire Kruvaziyeri Marmaris'e İkmal İçin Geldi
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Rodos Adası'ndan gelen 'Blue Sapphire' isimli kruvaziyer, Muğla'nın Marmaris ilçesine yanaşarak 8 gün süresince ihtiyaçlarının ikmalini yapacak. Aynı zamanda limanda diğer lüks yatlar da bulunuyor.

"Blue Sapphire" isimli kruvaziyer, ikmal için Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Rodos Adası'ndan sabah gelen Saint Kitts ve Nevis bayraklı 200 metrelik yolcu gemisi, Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Geminin 8 gün limanda kalacağı ve bu sürede yakıt olmak üzere ihtiyaçlarının ikmalini yapacağı belirtildi.

Limandaki ihtiyaç ikmalinden sonra 37 bin grostonluk geminin, Rodos Adası'na hareket edeceği öğrenildi.

Öte yandan, Cayman Adaları bayraklı 90 metrelik "ICE" isimli lüks yat da limanın küçük iskelesinde bağlı bulunuyor.

Rus iş insanı Roman Abramoviç'in 164 metre uzunluğunda, 22 metre genişliğindeki 6 katlı ultra lüks yatı "Eclipse" ise Albatros Marina'da demirli beklemeye devam ediyor.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Ekonomi
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