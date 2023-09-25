Bitlis Adilcevaz'da Şeker Pancarı Hasadı Başladı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine 6 bin 750 dönüme ekilen pancardan 43 bin 850 ton rekolte bekleniyor.

Tarımsal alanda önemli bir yere sahip olan Bitlis'in Adilcevaz ilçesi, toprağın her bir karışı çiftçilerin yüzünü güldürüyor. Çiftçilerin şeker pancarı sökümü mesaisi bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi eylül ayı itibariyle başladı. Üreticiler tarlalardan hasat ettikleri şeker pancarlarını kamyon ve traktörlere yükleyip şeker fabrikasına teslim etmeye başladı. 2023 yılında 6 bin 750 dönüme ekilen şeker pancarından dekarbaşı 6 bin 500 kilo toplamda ise 43 bin 850 ton rekolte bekleniyor.

Adem Zengin isimli çiftçi, "İşimiz çok zahmetli. 6 aydır gecemizi gündüzümüze katarak tarlada çalışıyoruz. Her zahmetin ardından bir ferahlık mevcut. İnşallah bunun meyvesini alırız" dedi. - BİTLİS