Haberler

Güney Koreli kripto borsası Bithumb yanlışlıkla gönderdiği 44 milyar dolarlık bitcoini geri aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Koreli kripto para borsası Bithumb, bir promosyon sırasında yapılan hata sonucu kullanıcılarına yanlışlıkla gönderilen yaklaşık 44 milyar dolar değerindeki bitcoinin %99,7'sini geri aldığını duyurdu. Olayın ardından, bazı kullanıcıların çıkış yapmasıyla birlikte bitcoin fiyatı kısa sürede değer kaybetti.

Güney Koreli kripto para borsası Bithumb, bir promosyon sırasında yapılan hata sonucu kullanıcılara gönderilen yaklaşık 44 milyar dolar değerindeki bitcoinin yüzde 99,7'sini geri aldığını duyurdu.

Bithumb'dan yapılan açıklamada, olayın 6 Şubat Cuma günü yerel saatle 19.00'da bir etkinlik ödülü dağıtımı sırasında miktar girişinde yapılan hatadan kaynaklandığı belirtildi.

Kullanıcı başına 2 bin won (yaklaşık 1,4 dolar) yerine yanlışlıkla 2 bin bitcoin gönderildiğinin aktarıldığı açıklamada, hata sonucu kullanıcılara gönderilen yaklaşık 44 milyar dolar değerindeki bitcoinin yüzde 99,7'sinin geri alındığı ifade edildi.

Açıklamada, "Dahili anormal işlem kontrol sistemimiz aracılığıyla, hatalı ödemeden sonraki 35 dakika içinde 695 müşterinin işlem ve çekim işlemlerini bloke ettik. Hatalı ödenen tutarın yüzde 99'undan fazlası geri alınmış olup hızlı müdahale ile müşteri mağduriyeti en aza indirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Bithumb'ın açıklamasında, kurtarılamayan sınırlı miktardaki varlığın borsanın kendi öz kaynaklarıyla sübvanse edileceği kaydedilerek, süreci yeniden tasarlayarak tekrarı önlemek adına çalışacakları ve kullanıcı güvenini yeniden tesis edecekleri taahhüt edildi.

Güney Kore basınında yer alan haberlere göre hata sonrası bazı kullanıcıların bakiyelerini hızla satmaya çalışması, bitcoin fiyatının platform genelinde kısa süreliğine yüzde 17 değer kaybederek 81,1 milyon wona (yaklaşık 55 bin dolar) gerilemesine neden oldu.

Bithumb Üst Yöneticisi (CEO) Lee Jae-won ise yaşanan düşüş nedeniyle "panik satışı" yapan kullanıcılara, satış bedelinin tamamı ve ek olarak yüzde 10 bonus tazminat ödeneceğini açıkladı.

Ayrıca olay anında sistemde olan tüm kullanıcılara 20 bin won (13,6 dolar) teselli ödemesi yapılacağı bildirildi.

Güney Kore Mali Denetleme Servisi (FSS), söz konusu olayın ardından Bithumb'ın iç kontrol mekanizmalarına yönelik soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesine ilişkin olayda 2 tutuklama

Türkiye, TÜVTÜRK'teki bu vahşeti konuşuyor! Çalışanlar tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin

Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin
Kayıp 14 yaşındaki kız bulundu! Bakın nerede uyuyakalmış

Kayıp 14 yaşındaki kız bakın nerede ortaya çıktı
Lokma dağıtımında aracın üzerindeki notu görenler büyük şaşkınlık yaşadı

Lokma dağıtımında aracın üzerindeki notu görenler şaşıp kaldı
Kerem Kınık, annesini kaybeden profesörün bedduasına tepkisiz kalamadı

Profesör "Allah belanı versin" dedi, Kerem Kınık tepkisiz kalamadı
Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin

Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin
Öğlen saatinde hava bir anda karardı, kimse birbirini göremedi

Öğlen saatinde hava bir anda karardı, kimse birbirini göremedi
Kenan Yıldız imzayı attı! Çuvalla para kazanacak

Çuvalla para kazanacağı imzayı attı