Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

ABD hükümetinin kapanması ve ve faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle Bitcoin sert bir yükseliş kaydetti. Lider kripto para birimi 125 bin dolar eşiğini aşarak tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Lider kripto para birimi Bitcoin, 125 bin doların üzerine çıkarak yeni bir tarihi zirveye ulaştı.

YÜZDE 14 DEĞER KAZANDI

ABD hükümetinin kapanması ve bu süreçte artan faiz indirimi beklentilerinin de etkisiyle kripto para piyasalarında alım dalgası yaşanırken, Bitcoin son bir haftada yüzde 14 değer kazandı.

SON YILLARIN EN GÜÇLÜ PERFOMANSI

Geçtiğimiz hafta yaklaşık 108 bin 600 dolar seviyesinden işlem gören Bitcoin, cuma günü itibarıyla 124 bin dolar sınırına dayanarak son yılların en güçlü haftalık performanslarından birini sergiledi. Toplam kripto para piyasasının değeri ise bu yükselişle birlikte 4,21 trilyon doları aştı.

