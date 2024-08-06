Küresel piyasalardaki hareketlenme sonrası Bitcoin yükselmeye başladı

Dün küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik kripto para borsasında yaşanmıştı. Kripto devi Bitcoin, ABD'de resesyon endişeleri nedeniyle yüzde 18 düşüş yaşayarak 50 bin doların altına inmişti.

Bugün ise Bitcoin, son 24 saatte yüzde 10'dan fazla artarak 55 bin doların üzerine çıktı. Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 9,6 artarak 1 trilyon 980 milyar dolara yükseldi.

PİYASALAR RAHATLADI

Analistler, ABD'de dün açıklanan veriler ve Fed yetkililerinin açıklamaları sonrasında piyasaların bir nebze de olsa rahatladığını belirtti.

Saat 09.45 itibarıyla son 24 saatte fiyatında yüzde 10,5 artış yaşayan Bitcoin, 55 bin 791 dolar seviyesine çıktı.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum ise son 24 saatte yüzde 12,1 değer kazanarak 2 bin 520 dolar seviyesine yükseldi.

Küresel piyasalar, ABD'de resesyon endişelerinin hızla güçlenmesiyle ve Asya piyasasındaki gelişmelerle haftanın ilk işlem gününde tarihi satış baskısıyla karşı karşıya kalmıştı.