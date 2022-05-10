Bitcoin 10 ayın en düşük seviyesinde! Bu denli sert düşüşün 5 önemli nedeni var - Haberler

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Bitcoin 10 ayın en düşük seviyesinde! Bu denli sert düşüşün 5 önemli nedeni var

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Ekonomi
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En çok işlem gören kripto para birimi Bitcoin, 31 bin doların altına inerek 10 aydan bu yana en düşük seviyesini gördü. Bu para birimine yatırım yapanlar ise bu denli sert düşüşün nedenlerini araştırmaya başladı. Uzmanlara göre Bitcoin'deki düşüşün 5 temel nedeni var.

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 10'un üzerinde değer kaybederek 30 bin 333 dolar seviyelerine kadar düştü. Bitcoin'in fiyatı, Temmuz 2021'den bu yana ilk kez 31 bin dolar seviyesinin altına geriledi.

KAYIPLAR ARTTI

Öne çıkan diğer kripto para birimlerinden Ethereum'un fiyatı da son 24 saatte yüzde 11'in üzerinde düşüş göstererek 2 bin 225 dolara indi. Küresel hisse senedi piyasalarındaki negatif seyre paralel olarak kripto para piyasalarındaki kayıplar da yoğunlaştı.

DÜŞÜŞÜN NEDENİ 5 MADDEDE ÖZETLENDİ

Kripto borsasındaki düşüş trendi, bu alanda yatırım yapan insanları yakından ilgilendirirken; birçok insan Bitcoin'deki bu durumun nedenlerini merak ediyor. Uzmanlar, düşüşün nedenini ise 5 maddede açıklıyor.

  • Kripto para birimi Bitcoin, yüksek enflasyona karşı parasal sıkılaşma beklentilerinin artmasından negatif etkilendi.
  • Dünyada riskli varlıklardan kaçış Bitcoin'den uzaklaştırdı.
  • Doların diğer para birimleri karşısında değer kazanması ve dolar endeksinin 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşması kripto paraların değeri azaldı.
  • Küresel hisse senedi piyasalarındaki negatif seyre paralel olarak kripto para piyasalarındaki kayıplar yoğunlaştı.
  • Merkez Bankalarının özellikle de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında sıkılaşma beklentilerinin artması kripto paraları geriletti.

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Bitcoin, Ekonomi, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

Eren İsmail:

Bitcoin boş is. Git altın ev araba al daha karli

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