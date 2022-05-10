Bitcoin 10 ayın en düşük seviyesinde! Bu denli sert düşüşün 5 önemli nedeni var

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 10'un üzerinde değer kaybederek 30 bin 333 dolar seviyelerine kadar düştü. Bitcoin'in fiyatı, Temmuz 2021'den bu yana ilk kez 31 bin dolar seviyesinin altına geriledi.

KAYIPLAR ARTTI

Öne çıkan diğer kripto para birimlerinden Ethereum'un fiyatı da son 24 saatte yüzde 11'in üzerinde düşüş göstererek 2 bin 225 dolara indi. Küresel hisse senedi piyasalarındaki negatif seyre paralel olarak kripto para piyasalarındaki kayıplar da yoğunlaştı.

DÜŞÜŞÜN NEDENİ 5 MADDEDE ÖZETLENDİ

Kripto borsasındaki düşüş trendi, bu alanda yatırım yapan insanları yakından ilgilendirirken; birçok insan Bitcoin'deki bu durumun nedenlerini merak ediyor. Uzmanlar, düşüşün nedenini ise 5 maddede açıklıyor.