VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, 17.550,00 puandan başlayarak yüzde 0,42 yükseliş gösterdi. Dün düşüşle kapanan andeks kontratı, akşam seansında kayıplarının bir kısmını telafi etti. Küresel piyasalarda belirsizlikler devam ederken, teknik göstergeler destek ve direnç seviyelerini işaret ediyor.

Dün satış ağırlıklı seyreden haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,52 azalışla 17.476,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 17.527,00 puandan kapandı.

Küresel piyasalarda, ABD ve İran arasındaki ateşkese dair belirsizlikler ve ABD'de hızlanan enflasyonun ABD/İsrail-İran Savaşı'nın ekonomik etkilerini ortaya koymasıyla yön arayışı öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avro Bölgesi'nde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ve sanayi üretimi, takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 17.700 ve 17.800 puanın direnç, 17.400 ve 17.300 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 9 milyar 529,2 milyon dolar, bu yıl ise 51 milyar 890 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
Haberler.com
Haber YorumlarıYücel Erdoğan:

yani teknike bakarsak destek seviyeleri var ama global belirsizlikler biraz... yani, riski de göz önüne almak lazım bence. ülkenin geleneksel değerleriyle birlikte modern piyasa yapısını da dengelemeliyiz aslında. yani her yerde batılı sistem değil ya, bizim kültürümüze uygun bi sistem olmalı belki de diye düşünüyorum

Haber YorumlarıHalilibrahim Polat:

Alhamdülillah borsa düzelişe geçti, bu da ekonomimizin toparlanmasının işareti sayılır diye düşünüyorum. Enflasyon endişeleri var tabii ama yatırımcılar yavaş yavaş güven kazanıyor gibi geliyor. Umarım bu yükseliş devam eder ve biz de biraz rahatlarz, çünkü herkes sıkıntıda biliyosunuz.

Haber YorumlarıCeren Buğlem Özkan:

Yahu kadınlar da yatırım yapıyor artık, erkekler de var piyasada tabii ama niye hep erkeklerin konuştuğunu duyuyoruz haber sunumunda? Anladığım kadarıyla endeks yukarı gidiyor bugün, o kadar yeterli bana.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

