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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,47 değer kazanarak 14.632,60 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 2,64, holding endeksi yüzde 1,47 artarken en çok yükselen sektör finansal kiralama faktoring oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,47 değer kazanarak 14.632,60 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 211,44 puan ve yüzde 1,47 yükselerek 14.632,60 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 92,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,64, holding endeksi yüzde 1,47 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 3,67 ile finansal kiralama faktoring, en fazla düşen ise yüzde 0,66 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı sonrasında bankanın bu yıl faiz artırımına gidebileceğine yönelik öngörülerin güçlenmesinin oluşturduğu negatif etkilere karşın ABD ile İran arasında imzalanan mutabakata ilişkin haber akışının desteğiyle pozitif seyrediyor.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ile para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise İngiltere'de İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ve ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.750 ve 14.850 puanın direnç, 14.550 ve 14.450 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
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