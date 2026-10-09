BIST 100 haftayı yüzde 0,03 düşüşle kapatırken gram altın 6 bin 645 liraya yükseldi

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Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,03, avro/TL yüzde 0,39 değer kaybederken, altının gram fiyatı yüzde 0,48 ve dolar/TL yüzde 0,63 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 12.038,79 puanı ve en yüksek 12.528,60 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,03 altında 12.265,98 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,48 artışla 6 bin 645 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,14 artışla 43 bin 310 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 10 bin 860 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,21 artışla 10 bin 883 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,63 artışla 49,3430 liraya çıkarken, avro yüzde 0,39 azalışla 55,2490 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,15 değer kaybederken, emeklilik fonları yüzde 0,31 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 0,66 ile "Borçlanma Araçları Fonları" oldu.

Kaynak: AA