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Bu hafta yatırım araçlarının performansı

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Borsa İstanbul'da hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 5,71, dolar/TL yüzde 0,39 değer kazanırken altının gram fiyatı ile avro/TL yüzde 0,55 değer kaybetti. BIST 100 endeksi haftayı 14.734,50 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 5,71, dolar/TL yüzde 0,39 değer kazanırken altının gram fiyatı ile avro/TL yüzde 0,55 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 14.251,51 puanı ve en yüksek 14.876,07 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 5,71 üzerinde 14.734,50 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,55 azalışla 6 bin 198 lira, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,55 düşüşle 41 bin 777 lira oldu.

Geçen hafta sonu 10 bin 836 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,55 azalışla 10 bin 382 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,39 artarak 46,4450 liradan, avro yüzde 0,55 azalışla 53,2770 liradan tamamladı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,76, emeklilik fonları yüzde 3,42 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 5,63 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
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