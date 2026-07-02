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Piyasalarda gün ortası

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,87 değer kazanarak 14.475,68 puana çıktı. Teknoloji endeksi yüzde 2,95 ile en çok yükselen sektör oldu. Altının onsu 4 bin 70 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,87 değer kazanarak 14.475,68 puana yükseldi.

Dün 14.350,60 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 31,46 puan ve yüzde 0,22 artışla 14.382,06 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 125,09 puan ve yüzde 0,87 yükselişle 14.475,68 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.382,06 puanı, en yüksek 14.487,11 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 2,95, sanayi endeksi yüzde 0,83, mali endeks ve hizmetler endeksi yüzde 0,21 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 66'sı yükselirken 28'i düştü, 6'sı yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Ereğli Demir ve Çelik ile Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 70 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,61, bileşik getirisi yüzde 39,97 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1410, sterlin/dolar paritesi 1,3340 ve dolar/yen paritesi 161,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 46,7000 liradan, avro 53,3990 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,9 artışla 4 bin 70 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,9 azalışla 70,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
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