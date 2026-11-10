BIST 100 günün ilk yarısında yüzde 0,44 artışla 11.764,15 puana yükseldi

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,44 değer kazanarak 11.764,15 puana yükseldi.

Dün günü 11.712,67 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 46,18 puan ve yüzde 0,39 artışla 11.758,85 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 51,48 puan ve yüzde 0,44 artışla 11.764,15 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.656,25, en yüksek 11.786,58 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,94, teknoloji endeksi yüzde 0,37, sanayi endeksi yüzde 0,35 ve mali endeks yüzde 0,23 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 57'si yükselirken 41'i düştü, 2'si yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Koç Holding, Astor Enerji, Tüpraş ve ASELSAN oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 90 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 35,78, bileşik getirisi yüzde 38,98 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1230, sterlin/dolar paritesi 1,3430 ve dolar/yen paritesi 158,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 50,2330 liradan, avro 56,3990 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,3 azalışla 4 bin 90 dolardan, ocak vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 3,2 azalışla 89,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA