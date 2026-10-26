BIST 100 günün ilk yarısında yüzde 0,34 değer kaybederek 11.079,57 puana geriledi

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,34 değer kaybederek 11.079,57 puana geriledi.

Cuma günü 11.116,99 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 63,33 puan ve yüzde 0,57 artarak 11.180,31 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 37,42 puan ve yüzde 0,34 azalışla 11.079,57 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.056,68, en yüksek 11.204,86 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,30 değer kazanırken mali endeks yüzde 0,97, hizmetler endeksi yüzde 0,21 ve sanayi endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 26'sı yükselirken 70'i düştü, 4'ü sabit kaldı. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 20 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,16, bileşik getirisi yüzde 39,43 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1200, sterlin/dolar paritesi 1,3340 ve dolar/yen paritesi 157,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 49,7630 liradan, avro 55,8040 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,5 artışla 4 bin 20 dolardan, aralık vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,6 azalışla 114,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA