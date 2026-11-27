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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,18 değer kazanarak 10.977,01 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 233,90 puan artarken, toplam işlem hacmi 128,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,02 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,32 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,46 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,04 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda yapay zeka hisselerine gelen tepki alımlarıyla Asya ve Avrupa borsalarında görülen yükseliş, Şükran Günü tatilinin ardından işlemlerin yeniden başladığı ABD borsalarında da etkili oldu.

Buna karşın, Çin'e ihracatı izne tabi olan Blackwell çiplerinin Şanghay'daki bir veri merkezinde kullanıldığına ilişkin haberler Nvidia hisseleri üzerinden ABD piyasalarında teknoloji hisselerini baskıladı.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, teknoloji sektörü öncülüğünde genele yayılan alımlarla birlikte günü pozitif bir seyirle tamamladı.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde işsizlik oranı, dış ticaret dengesi, büyüme, enflasyon, yurt dışında ise ABD'de istihdam verileri, Avro Bölgesi işsizlik oranı ve enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 puanın direnç, 10.900 ve 10.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) kasımda yüzde 1,13 artacağını, Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) ise üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,70 artacağını tahmin etti.

Kaynak: AA