BIST 100 günü yatay seyirle 11.841,81 puandan tamamladı, endekste 43 hisse prim yaptı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1,01 puan azalarak 11.841,81 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 34,05 puan ve yüzde 0,29 azalışla 11.808,77 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 11.735,91 puanı, en yüksek 11.951,86 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yatay seyirle 11.841,81 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 3,21 puan azalışla 14.841,53 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,12, hizmetler endeksi yüzde 0,23, teknoloji endeksi yüzde 2,10 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 43'ü prim yaptı, 51'i geriledi. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Erdemir, Tüpraş ile Astor Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 865 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 3 bin 865 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,13 azalışla 6 milyon 313 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,09, bileşik getirisi yüzde 39,34 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 50,2684, satışta 50,4698 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 50,1574, satışta 50,3584 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1016, sterlin/dolar paritesi 1,3197 ve dolar/yen paritesi 159,5 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da ocak vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 2,9 azalışla 93,04 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA