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Borsa güne düşüşle başladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dünkü yükselişin ardından bugün yüzde 0,06 azalışla 14.191,15 puandan açıldı. Bankacılık ve holding endeksleri düşerken, spor endeksi yüzde 1,27 ile en çok kazandıran sektör oldu. Küresel piyasalarda teknoloji hisselerindeki ralli etkili olurken, yurt içi ve yurt dışı veri gündemi takip edilecek.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 azalışla 14.191,15 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,62 değer kazanarak 14.200,20 puandan tamamlamıştı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 9,05 puan ve yüzde 0,06 azalışla 14.191,15 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,15, holding endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,27 ile spor, en çok gerileyen yüzde 0,79 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda, teknoloji ve yapay zeka hisselerindeki rallinin etkisiyle pozitif bir seyir izlenirken, borsalar rekor tazelemeye devam ediyor.

Yatırımcıların teknoloji ve yapay zeka hisselerine taleplerinin devam etmesi küresel piyasalardaki risk iştahını desteklemeyi sürdürüyor.

Orta Doğu'da çatışmaların devam etmesi fiyatlamalarda etkili olurken, yeni günde teknoloji hisselerinde görülen sert yükselişler jeopolitik risklerin fiyatlamalar üzerindeki etkisini sınırladı.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satın Alma Yöneticileri (PMI) ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve Fed'in Bej Kitap raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.400 puanın direnç, 14.100 ve 14.000 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
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