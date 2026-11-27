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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 233,90 puan artarak 10.977,01 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 5,94 puan ve yüzde 0,06 azalışla 10.737,18 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.615,74 puanı, en yüksek 11.046,28 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,18 değer kazanarak 10.977,01 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 310,20 puan ve yüzde 2,31 artışla 13.763,83 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,27, hizmetler endeksi yüzde 1,96, sanayi endeksi yüzde 2,72 ve teknoloji endeksi yüzde 4,66 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 79'u prim yaptı, 18'i geriledi. ASELSAN, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 632 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda 3 bin 632 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 1,4 artışla 6 milyon 85 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,70, bileşik getirisi yüzde 42,44 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 50,5689, satışta 50,7716 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 50,5512, satışta 50,7537 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0940, sterlin/dolar paritesi 1,3109 ve dolar/yen paritesi 159,5 düzeyinde seyrediyor.

Brent petrolün ocak vadeli varili ise yüzde 1,7 azalışla 94,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA