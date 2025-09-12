BIST 100 Endeksi Yüzde 0,62 Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 değer kaybederek 10.319,03 puana düştü.

Dün 10.382,89 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,07 azalışla 10.375,70 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 63,86 puan ve yüzde 0,62 değer kaybıyla 10.319,03 puana indi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.265,7 en yüksek 10.402,97 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,84 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,92, sanayi endeksi yüzde 0,85 ve hizmetler endeksi yüzde 0,75 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 19'u yükselirken 81'i düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Akbank, Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 646,6 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,23, bileşik getirisi yüzde 40,70 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1720, sterlin/dolar paritesi 1,3550 ve dolar/yen paritesi 147,9 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,3720 liradan, avro 48,5400 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,3 artışla 3 bin 646,6 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,6 artışla 66,5 dolardan işlem görüyor.