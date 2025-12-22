Haberler

Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Güncelleme:
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,04 değer kaybederek 11.337,10 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 69,1 milyar lira olarak ölçüldü. Sektör endekslerinde en çok yükselen madencilik olurken, spor endeksi en çok düştü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,04 değer kaybederek 11.337,10 puana indi.

Günün ilk yarısında yatay seyirle hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,80 puan ve yüzde 0,04 azalışla 11.337,10 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 69,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,33, holding endeksi yüzde 0,32 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 3,63 ile madencilik, en çok düşen ise yüzde 1,68 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi günün ilk yarsını Avrupa borsalarındaki satış seyrine paralel olarak önceki kapanışın hemen altında tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre ise Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 1,02, yıllık bazda yüzde 31,19 artış gösterdi.

Analistler günün geri kalanında ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.100 seviyeleri destek, 11.400 ve 11.500 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

