Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,16 değer kaybederek 11.316,47 puana indi.

Dün 11.335,05 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 11,10 puan ve yüzde 0,10 artışla 11.346,15 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 18,59 puan ve yüzde 0,16 azalışla 11.316,47 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.297,90, en yüksek 11.354,26 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,67 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,23, mali endeks yüzde 0,28 ve sanayi endeksi yüzde 0,51 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 31'i yükselirken, 63'ü düştü, 6'sı yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Koza Altın İşletmeleri, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ile ASELSAN oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 330 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 34,86, bileşik getirisi yüzde 37,90 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1710, sterlin/dolar paritesi 1,3380 ve dolar/yen paritesi 157,2 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 42,8150 liradan, avro 50,1970 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 azalışla 4 bin 330 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,1 düşüşle 59,4 dolardan işlem görüyor.