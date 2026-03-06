Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,72 değer kaybederek 12.985,09 puana geriledi.

Dün 13.078,93 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1,93 puan ve yüzde 0,01 artışla 13.080,87 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 93,85 puan ve yüzde 0,72 azalarak 12.985,09 puana düştü.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 12.961,88 puanı, en yüksek 13.148,73 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,48 yükselirken, teknoloji endeksi yüzde 0,55, mali endeks yüzde 1,25 ve hizmetler endeksi yüzde 1,39 geriledi.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 33'ü yükselirken 60'ı düştü. 7'si yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, TÜPRAŞ, ASELSAN, Türkiye İş Bankası (C) ve Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının ons fiyatı 5 bin 84 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 34,95, bileşik getirisi yüzde 38,01 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1570, sterlin/dolar paritesi 1,3320 ve dolar/yen paritesi 157,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 44,0750 liradan, avro 51,0550 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,2 artışla 5 bin 84 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 3 yükselişle 85,7 dolardan işlem görüyor.