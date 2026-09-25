BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,90 düşüşle 12.899,35 puandan tamamladı

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Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,90, altının gram fiyatı yüzde 1,61 ve avro/TL yüzde 0,18 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,38 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 12.840,20 puanı ve en yüksek 13.370,03 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,90 altında 12.899,35 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,61 azalışla 6 bin 716 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,33 düşüşle 43 bin 860 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 11 bin 174 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,42 azalışla 11 bin 15 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,38 artışla 48,9660 liraya çıkarken, avro yüzde 0,18 azalışla 55,8560 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,36, emeklilik fonları yüzde 0,33 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 0,66 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

Kaynak: AA