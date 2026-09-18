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BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününe yüzde 1,13 kayıpla başladı

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BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününe yüzde 1,13 kayıpla başladı
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BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününde yüzde 1,13 kayıpla 13.356,72 puandan yeni güne başladı.

(İSTANBUL) - BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününde yüzde 1,13 kayıpla 13.356,72 puandan yeni güne başladı.

Borsa İstanbul'da yaşanan gelişmeler ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından açıklanan yeni tedbir kararları piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

Alınan tedbirlerle birlike dün günü yüzde 2,95 yükselişle günü 13.509,76 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, güne negatif başladı. Endeks, haftanın son işlem gününde yüzde 1,13 kayıpla 13.356,72 puanla yeni güne başladı.

Kaynak: ANKA
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